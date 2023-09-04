Сили оборони мають успіхи на південному фронті, − Маляр

Також українські війська минулого тижня звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку.

Сили оборони мають успіхи на південному фронті. Про це у Military Media Center повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, тривають наступальні дії українських військ на Мелітопольському напрямку.

Маляр додала, що за останні декілька днів під час наступи ЗСУ здобули успіхи в районі Новоданилівки – Новопрокопівки. Збройні Сили закріплюються на досягнутих рубежах.

Заступниця міністра зазначила, що українські війська минулого тижня звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку. Бої точаться на південному і північному флангах міста Бахмут.

“Минулого тижня було дуже гаряче в районах Кліщіївки, Курдюмівки й Озарянівки”, − сказала Ганна Маляр.

Нагадаємо, протягом доби ворог завдав одного ракетного ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснив 47 атак MLRS по позиціях українських військ та різних населених пунктах.