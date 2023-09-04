Він також заявив, що готовий відзвітувати за свою роботу на посаді голови Міноборони.

Міністр оборони Олексій Резніков подав заяву про відставку.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"На виконання рішення Президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаймо стрій!", - написав він.

Резніков зазначив, що за 22 місяці його роботи "виконано ключові завдання, які було поставлено під час його призначення міністром".

"В оборонному відомстві проведено реформи у сфері закупівель, взято на озброєння автоматизовані системи управління військами, здійснюється комплекс заходів цифрової трансформації, забезпечено синергію між структурами, які працюють на перемогу", - написав він.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук пізніше повідомив, що заява вже надійшла до парламенту. Її буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що змінить міністра оборони. Раніше LB.ua з посиланням на джерела повідомляв, що Олексія Резнікова збираються відправити у відставку. Натомість міністром оборони може стати нинішній голова Фонду державного майна Рустем Умєров. Президент уже мав із Умєровим зустріч щодо результатів роботи фонду.

Рустем Умєров – етнічний кримський татарин, народився в Алушті. Диплом бакалавра за спеціальністю "економіка" і магістра за спеціальністю "фінанси" здобув у Національній академії управління. Розпочав свою кар'єру в компанії lifecell, займаючи різні керівні посади з 2004 по 2010 роки. Керував напрямками юридичної підтримки та логістики. Паралельно почав в цей час займатись інвестиційною діяльністю.

У 2013 році разом із братом заснував інвестиційну компанію ASTEM і благодійний фонд ASTEM Foundation. У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії “Голос” номером 18 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. 7 вересня 2022 року Верховна Рада призначила народного депутата фракції "Голос" Рустема Умерова головою Фонду державного майна України.