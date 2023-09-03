Головне за день. Неділя, 3 вересня

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Верховній Раді буде запропоновано ухвалити кадрове рішення.

"Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому", – заявив президент у Telegram.

За словами Зеленського, очолити Міністерство має Рустем Умєров.

"Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури", – наголосив Зеленський.

Раніше LB.ua з посиланням на джерела повідомляв, що Олексія Резнікова збираються відправити у відставку.

Більше про Умєрова – в нашій новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби на фронті відбулось понад 25 бойових зіткнень.

Ворог завдав 1 ракетного та 39 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Противник вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 3 вересня – в нашій новині.

Після прориву першої лінії оборони військ РФ у Запорізькій області у Сил оборони з'явилася можливість маневрувати технікою та військами.

Про це розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Ворог розподілив ресурси. Якщо рахувати три лінії за 100%, то це 60-20-20. Тобто перша лінія оборони була щільно замінована, бетонні укріплення, велика кількість протитанкового озброєння. Другу лінію також не можна скидати і казати, що вона якась не така. Тут також є укріплення досить потужні, досить грамотно побудовані, але тут у нас уже з'явилася можливість маневрувати технікою та військами", — сказав він.

Однак, за словами речника, ці укріплення не такі міцні в інженерному плані.

Докладніше – в новині.

Російська армія обстріляла дитячий садок у селищі Білозерка Херсонської області.

Дошкільний заклад окупанти атакували з реактивної артилерії. У будівлі пошкоджені дах і вибиті з десяток вікон.

Близько 18:00 російські військові обстріляли Білозерку вдруге за день. Під ворожий удар потрапила родина.

"На жаль, 35-річний чоловік загинув на місці. Його 36-річна дружина та 9-річна дочка – поранені і направлені до лікарні. Також травми обличчя отримав 37-річний місцевий житель", – йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

Окрім того, ворог вдарив по мікрорайону Корабел у Херсоні. З уламковими пораненнями передпліччя до лікарні доставили 77-річного херсонця.

Міністерство оборони України затвердило новий Розклад хвороб, за яким оцінюється придатність людини до військової служби.

Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ внесені наказом Міноборони №490 і набули чинності 25 серпня. Того ж дня набули чинності й інші зміни, внесені наказом № 456, які передбачають спрощення вимог для служби у ДШВ та морській піхоті в особливий період.

Подробиці – в новині.

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