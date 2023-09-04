За неділю, 3 вересня росіяни вбили одного жителя Донеччини − у Тихонівці.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Ще 5 людей в області за добу дістали поранення.
На Волноваському напрямку у Комарській громаді пошкоджено будинки на двох вулицях у Веселому і складське приміщення у селищі Шевченко. У Вугледарській громаді під вогнем були Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.
На Донецькому напрямку росіяни обстріляли Курахове і Вовченку, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади.
На Горлівському напрямку пошкоджено 7 будинків у Торецьку і підстанцію у Диліївці. У Костянтинівській громаді пошкоджено храм в Олександро-Шультиному. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 приватні будинки, промислове приміщення і 5 гаражів.
На Лисичанському напрямку росіяни 7 разів обстріляли Лиманську громаду і один раз Сіверськ.
Нагадаємо, 2 вересня на Донеччині за добу загинули двоє людей, росіяни обстріляли Краматорськ зі "Смерчів".