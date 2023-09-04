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Росіяни поранили ще 5 мешканців Донеччини

Також вбито одну людину.

Росіяни поранили ще 5 мешканців Донеччини
Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

За неділю, 3 вересня росіяни вбили одного жителя Донеччини − у Тихонівці.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Ще 5 людей в області за добу дістали поранення.

На Волноваському напрямку у Комарській громаді пошкоджено будинки на двох вулицях у Веселому і складське приміщення у селищі Шевченко. У Вугледарській громаді під вогнем були Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

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На Донецькому напрямку росіяни обстріляли Курахове і Вовченку, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

На Горлівському напрямку пошкоджено 7 будинків у Торецьку і підстанцію у Диліївці. У Костянтинівській громаді пошкоджено храм в Олександро-Шультиному. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 приватні будинки, промислове приміщення і 5 гаражів.

На Лисичанському напрямку росіяни 7 разів обстріляли Лиманську громаду і один раз Сіверськ.

Нагадаємо, 2 вересня на Донеччині за добу загинули двоє людей, росіяни обстріляли Краматорськ зі "Смерчів".

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