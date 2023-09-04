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Росіяни вранці атакували Дніпропетровщину дронами

Шість безпілотників збили сили ППО, однак були і влучання.

Росіяни вранці атакували Дніпропетровщину дронами
Уламки "шахеда" (архівне фото)
Фото: ТГ Кличка

Ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. Втім ранок почався з ворожої атаки безпілотників.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram.

Шість безпілотників в небі над областю знищили захисники з ПвК "Схід".  Однак, є й влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються.

Попередньо, обійшлося без загиблих та постраждалих.

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Нагадаємо, сьогодні росіяни другу ніч поспіль атакували Одещину "шахедами".  Удари були спрямовані по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Росіяни запускали ударні дрони в кілька хвиль. 17 дронів було збито силами ППО. Але, на жаль, були і влучання.

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