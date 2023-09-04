Росіяни вранці атакували Дніпропетровщину дронами

Шість безпілотників збили сили ППО, однак були і влучання.

Ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. Втім ранок почався з ворожої атаки безпілотників.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram.

Шість безпілотників в небі над областю знищили захисники з ПвК "Схід". Однак, є й влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються.

Попередньо, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні росіяни другу ніч поспіль атакували Одещину "шахедами". Удари були спрямовані по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Росіяни запускали ударні дрони в кілька хвиль. 17 дронів було збито силами ППО. Але, на жаль, були і влучання.