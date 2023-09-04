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Учора окупанти обстріляли 8 населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені

Пошкоджені 9 цивільних об’єктів.

Учора окупанти обстріляли 8 населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені

Протягом минулої доби, 3 вересня, російська армія атакувала 8 населених пунктів Донецької області. Окупанти застосували РСЗВ "Град", артилерію, міномети, танки.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, поліція задокументувала 13 ворожих ударів по мирному населенню. Окупанти атакували міста Авдіївка, Курахове, селище Північне, села Вовченка, Диліївка, Новоукраїнка, Тихонівка, Урожайне.

Унаслідок атак пошкоджені 9 цивільних об’єктів: 7 житлових будинків, будинок культури, підстанція. З артилерії ворог накрив Тихонівку. Загинула цивільна особа, ще одна людина зазнала поранень. Зруйновано приватний будинок.

Унаслідок артилерійського обстрілу в селищі Північне поранено 4 цивільних особи. Пошкоджено 6 приватних будинків. У Новоукраїнці ворог поцілив у будинок культури, люди не постраждали.

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Нагадаємо, вдень 2 вересня ворожа армія вдарила з авіації по Вугледару. В епіцентрі влучань опинилась житлова забудова. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення.

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