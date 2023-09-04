Російському військовому повідомили про підозру у зґвалтуванні двох жінок на Херсонщині

Слідчі Національної поліції повідомили російському військовому про підозру у зґвалтуванні двох жінок на Херсонщині.

Про це повідомили у НПУ.

Йдеться про 26-річного лейтенанта збройних сил РФ з Ленінградської області, який під час російської окупації регіону був комендантом у декількох селах Високопільської громади.

За даними слідства, злочинець зайшов на територію помешкань місцевих жителів та, погрожуючи зброєю мешканцям будинків, викрав жінок, 2005 та 2007 року народження.

Встановлено, що він вивозив їх на автомобілі за межі села або до місця свого тимчасового проживання, де стріляв з пістолета біля голови потерпілих, бив їх, погрожував вбивством їм та членам їх родин – і таким чином змушував проти волі вступати з ним у статевий акт.

Окупанту повідомили окупанту про підозру за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з жорстоким поводженням до цивільного населення (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, Обухівськтий районний суд засудив до 11 років позбавлення волі двох поліцейських з Кагарлика, яких звинуватили у зґвалтуванні і тортурах.