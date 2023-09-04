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Російському військовому повідомили про підозру у зґвалтуванні двох жінок на Херсонщині

Йдеться про 26-річного лейтенанта збройних сил РФ з Ленінградської області.

Слідчі Національної поліції повідомили російському військовому про підозру у зґвалтуванні двох жінок на Херсонщині.

Про це повідомили у НПУ.

Йдеться про 26-річного лейтенанта збройних сил РФ з Ленінградської області, який під час російської окупації регіону був комендантом у декількох селах Високопільської громади.

За даними слідства, злочинець зайшов на територію помешкань місцевих жителів та, погрожуючи зброєю мешканцям будинків, викрав жінок, 2005 та 2007 року народження. 

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Встановлено, що він вивозив їх на автомобілі за межі села або до місця свого тимчасового проживання, де стріляв з пістолета біля голови потерпілих, бив їх, погрожував вбивством їм та членам їх родин – і таким чином змушував проти волі вступати з ним у статевий акт.

Окупанту повідомили окупанту про підозру за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з жорстоким поводженням до цивільного населення (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, Обухівськтий районний суд засудив до 11 років позбавлення волі двох поліцейських з Кагарлика, яких звинуватили у зґвалтуванні і тортурах.

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