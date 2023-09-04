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ДБР відкрило понад 1,8 тисяч проваджень через обвинувачення проти нацбезпеки

Від початку повномасштабного вторгнення бюро проводило розслідування 1 тисячі 813 кримінальних проваджень в аналогічних справах.

ДБР відкрило понад 1,8 тисяч проваджень через обвинувачення проти нацбезпеки
Фото: РБК

Державне бюро розслідувань відкрило понад 1,8 тисяч кримінальних справ щодо злочинів проти національної безпеки.Про це йдеться у пресрелізі ДБР.

“Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу по викриттю зрадників та колаборантів. У межах кримінальних проваджень збираються докази та показання свідків, опрацьовуються інші матеріали”, − йдеться у повідомленні.

Це все буде використано для притягнення до відповідальності осіб, які зрадили Україну під час війни. Злочини проти Нацбезпеки не мають терміну давності.

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Від початку повномасштабного вторгнення, ДБР проводило розслідування 1 тисячі 813 кримінальних проваджень щодо злочинів проти безпеки нашої держави. 

Серед них:

  • 1406 кримінальних проваджень за фактом держзради (ст. 111 ККУ),
  • 327 кримінальних проваджень – колабораційної діяльності (ст. 111-1 ККУ),
  • 25 кримінальних проваджень щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ) та інші.

Наразі за результатами проведення досудового розслідування:

  • 857 особам повідомлено про підозру,
  • 486 осіб оголошено в розшук,
  • 1071 особа перевіряється на причетність до держзради та колабораційної діяльності,
  • 561 обвинувальний акт направлено до суду за цими статтями.

Нагадаємо, Генпрокурор Андрій Костін заявив про безпрецедентний рівень проведення спільних операцій усіма органами правопорядку.

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