ДБР відкрило понад 1,8 тисяч проваджень через обвинувачення проти нацбезпеки

Від початку повномасштабного вторгнення бюро проводило розслідування 1 тисячі 813 кримінальних проваджень в аналогічних справах.

Державне бюро розслідувань відкрило понад 1,8 тисяч кримінальних справ щодо злочинів проти національної безпеки.Про це йдеться у пресрелізі ДБР.

“Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу по викриттю зрадників та колаборантів. У межах кримінальних проваджень збираються докази та показання свідків, опрацьовуються інші матеріали”, − йдеться у повідомленні.

Це все буде використано для притягнення до відповідальності осіб, які зрадили Україну під час війни. Злочини проти Нацбезпеки не мають терміну давності.

Від початку повномасштабного вторгнення, ДБР проводило розслідування 1 тисячі 813 кримінальних проваджень щодо злочинів проти безпеки нашої держави.

Серед них:

1406 кримінальних проваджень за фактом держзради (ст. 111 ККУ),

327 кримінальних проваджень – колабораційної діяльності (ст. 111-1 ККУ),

25 кримінальних проваджень щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ) та інші.

Наразі за результатами проведення досудового розслідування:

857 особам повідомлено про підозру,

486 осіб оголошено в розшук,

1071 особа перевіряється на причетність до держзради та колабораційної діяльності,

561 обвинувальний акт направлено до суду за цими статтями.

Нагадаємо, Генпрокурор Андрій Костін заявив про безпрецедентний рівень проведення спільних операцій усіма органами правопорядку.