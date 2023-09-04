ДБР відкрило понад 1,8 тисяч проваджень через обвинувачення проти нацбезпеки

Державне бюро розслідувань відкрило понад 1,8 тисяч кримінальних справ щодо злочинів проти національної безпеки.Про це йдеться у пресрелізі ДБР.
“Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу по викриттю зрадників та колаборантів. У межах кримінальних проваджень збираються докази та показання свідків, опрацьовуються інші матеріали”, − йдеться у повідомленні.
Це все буде використано для притягнення до відповідальності осіб, які зрадили Україну під час війни. Злочини проти Нацбезпеки не мають терміну давності.
Від початку повномасштабного вторгнення, ДБР проводило розслідування 1 тисячі 813 кримінальних проваджень щодо злочинів проти безпеки нашої держави.
Серед них:
- 1406 кримінальних проваджень за фактом держзради (ст. 111 ККУ),
- 327 кримінальних проваджень – колабораційної діяльності (ст. 111-1 ККУ),
- 25 кримінальних проваджень щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ) та інші.
Наразі за результатами проведення досудового розслідування:
- 857 особам повідомлено про підозру,
- 486 осіб оголошено в розшук,
- 1071 особа перевіряється на причетність до держзради та колабораційної діяльності,
- 561 обвинувальний акт направлено до суду за цими статтями.
Нагадаємо, Генпрокурор Андрій Костін заявив про безпрецедентний рівень проведення спільних операцій усіма органами правопорядку.