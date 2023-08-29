За майже сім тисяч доларів зловмисники допомагали військовозобов'язаним уникнути мобілізації.

Служба безпеки та ДБР зібрали доказову базу на голову військово-лікарської комісії одного з районів Київщини, яка причетна до корупції під час мобілізації.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Крім неї, до злочинної групи входило щонайменше п'ятеро осіб. Серед них – керівник відділення місцевого військкомату зі своїм підлеглим, а також колишній працівник ТЦК та його син.

За хабарі (до семи тисяч доларів за одну людину) зловмисники пропонували потенційним призовникам свою "допомогу" в ухиленні від військової служби на підставі фіктивних медичних документів.

За наявними даними, послугами групи скористалося понад пів сотні осіб.

У спецслужбі розповіли, що керівниця медкомісії особисто підписувала довідки про непридатність до призову за станом здоров’я без фактичного проходження медогляду військовозобов’язаними. Опісля на підставі лікарських документів посадовці військкомату "списували" ухилянтів з військового обліку.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Зловмисниця отримала підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені організованою групою) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Перед цим за 332 статтею було кваліфіковано також злочинні дії начальника відділення військкомату і ще двох спільників.

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями голові військово-лікарської комісії Подільського ТЦК отримав підозру у сприянні незаконному переправленню чоловіків призовного віку через державний кордон України шляхом підроблення документів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Нещодавно пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції повідомила, що поліція провела обшуки у військкоматах та ВЛК і вилучила понад 10 тисяч медичних справ.