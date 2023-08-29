Голова Єпископату України прокоментував згадку Папи Франциска про "Велику Росію"

Голова Єпископату України єпископ Віталій Скомаровський прокоментував висловлювання Папи Франциска під час телемосту з російською молоддю.

Про це повідомляє католицький суспільно-релігійний часопис CREDO.

"Велике незрозуміння та біль викликали серед вірян нашої Церкви в Україні та за кордоном фрагмент з виступу святішого отця під час всеросійської зустрічі католицької молоді, що відбулась 25 серпня 2023 року. Безперечно, це звернення в цілому було підтримкою пастиря для своїх вірян, духовного отця – до своїх дітей. Однак згадка про "велику Росію", з її величною культурою та людяністю, на жаль, засвідчують подальше існування міфу про гуманізм та велич держави, яка вже 9 років веде проти України кровопролитну та жорстоку війну", – йдеться у повідомленні.

Єпископ Віталій Скомаровський зазначив, що "згадані висловлювання для нас є болючими та викликають занепокоєння".

"Як Церква та українське суспільство, ми відкидаємо та вважаємо неприпустимими будь-які прояви підтримки "русского міра", який приніс стільки болю та страждань на нашу землю та до наших родин. Ми переконані, що так, як це було раніше зазначено, понтифік не підтримує імперіалізму та його загарбницьких планів, зробить все можливе, щоби їх зупинити", – сказав єпископ.

Голова Єпископату додав, що, "пам’ятаючи все, що Папа Франциск робив і робить для України, немає сумнівів щодо його підтримки нашого народу. Цю підтримку він виражає постійно та голосно, не дозволяючи світові забути про стражденний український народ".

"Ми переконані, що подібні непорозуміння викликані браком відповідного діалогу між Папою та Україною, на церковному та дипломатичному рівні. Сподіваємося, що зворотна реакція від українського суспільства на вищезгадані слова допоможе виправити ситуацію тепер та уникнути непорозумінь у майбутньому. Закликаємо наших вірян та людей доброї волі не обмежуватися окремими висловлюваннями святішого отця, а помічати його солідарність з Україною у його діях. Пам’ятаймо у наших молитвах про Папу Франциска, про дари Святого Духа для нього, щоб його слова несли спасіння та були зрозумілими для всіх".

Нагадаємо, Папа Франциск промовив до учасників Всеросійського дня католицької молоді. Зустріч Святіший Отець завершив такими словами: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви – спадкоємці великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії – великої, освіченої, [країни] великої культури і великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини, ви – спадкоємці великої матінки Росії, йдіть уперед з цим. І дякую вам. Дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами".