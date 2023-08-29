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Вранці ворог з артилерії влучив по харчовому підприємству в Куп’янську, загинув охоронець

Також пошкоджено приватне домоволодіння, отримав поранення 67-річний цивільний чоловік.

Вранці ворог з артилерії влучив по харчовому підприємству в Куп’янську, загинув охоронець
Фото: Харківська обласна прокуратура

Вранці 29 серпня ворог з артилерії влучив по харчовому підприємству в Куп’янську Харківської області.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора. 

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).  

За даними слідства, 29 серпня близько 8:30 ворог з артилерії обстріляв м. Куп‘янськ. Зафіксовано влучання на територію харчового підприємства. Загинув охоронець. 

Також пошкоджено приватне домоволодіння, отримав поранення 67-річний цивільний чоловік. 

Внаслідок ворожого обстрілу м. Куп‘янськ, що відбувся приблизно о 5:00 ранку, пошкоджено багатоквартирний будинок.  

28 серпня російські військові обстріляли село Курилівка Куп’янського району. Пошкоджено житловий будинок.  

Нагадаємо, на Донеччині росіяни за добу вбили 5 цивільних, ще 4 людини отримали поранення.

Тим часом на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів за добу загинула 1 людина, ще 4 отримали поранення. Зокрема, обстрілів зазнали Херсон та Бериславський район.

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