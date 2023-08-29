Генерал Наєв не виключає проведення ворогом провокацій та диверсій на українсько-білоруському кордоні

У вересні на території Білорусі заплановано проведення ряду спільних навчань ОДКБ. Вже зараз Сили оборони України вживають заходів щодо підвищення контрдиверсійних та оборонних спроможностей.

Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв не виключає організацію ворогом провокацій та проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляє Military Media Center.

“Обстановка на кордоні з Білоруссю повністю нами контролюється. Різких змін не передбачається. На даний час російський наземний компонент у повному складі виведений з Білорусі та перебуває у складі резерву об’єднаного угруповання військ РФ, частини якого ведуть наступ на Куп’янському/Лиманському напрямку”, - сказав Наєв.

Він зазначив, що в той же час, у вересні ц.р. на території Білорусі заплановано проведення ряду спільних навчань ОДКБ (“Ешелон”, “Поиск”, “Взаимодействие”), які можуть бути використані як легітимізація нарощування військової присутності.

За його словами, враховуючи, що Росія так і не досягла стратегічних цілей, в подальшому не виключається пошук нових приводів поновлення активних дій з північного напрямку. Отже організація провокацій та проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні – не виключається.

Разом з тим генерал повідомив, що на теперішній час ознак формування ударних угруповань в смузі ОСУВ “Північ” не викрито. Наявний комплект військ прикриття збройних сил Білорусі та угруповання прикриття ДК зі складу угруповання “Запад” готовий переважно до ведення стримуючих та оборонних дій на власній території.

Проте, як зазначив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ, ризик загрози застосування диверсійно-розвідувальних сил з території Білорусі не виключається, тому вже зараз вживаються заходи щодо підвищення контрдиверсійних та оборонних спроможностей.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В напрямку Новоданилівка-Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.