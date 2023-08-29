Українські захисники мали успіх у напрямку села Вербове, - Генштаб

Українські захисники мали успіх у напрямку Новоданилівка-Вербове.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

“Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В напрямку Новоданилівка-Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби”, - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Тривають важкі бої.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні президент Зеленський заявив, що українська "оборонка" даватиме більший результат. Україна максимально збільшує обсяги виробництва зброї.