Високі зарплати спонукають росіян іти на війну, однак навіть це навряд допоможе РФ досягти цілей з найму, – Міноборони Британії

Зарплатня та додаткові привілеї є великою мотивацією для росіян іти воювати проти України. Особливо для тих, хто з бідніших російських регіонів.

Але станом на зараз дуже малоймовірно, що РФ вдасться досягти її цілей із набору добровольців на війну. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в Twitter.

4 лютого 2022 президент РФ заявив, що лейтенанти в російській армії отримуватимуть 81 200 рублів на місяць. У жовтні 2022 він заявив, що навіть мобілізовані приватні солдати отримуватимуть 195 000 рублів на місяць (зараз це понад $2000).

"Зараз багато молодших чинів, які служать в Україні, отримують понад 200 тисяч рублів на місяць. Це більш ніж у 2,7 рази перевищує середню зарплату по Росії, яка становить 72 851 рубль", – зазначили в міністерстві.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 August 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/I7HUGt2OsV — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 29, 2023

Слід зауважити, що попри обіцянки великих грошей, насправді солдатам російської армії, зокрема мобілізованим, їх виплачують не завжди. На відсутність виплат по декілька місяців родичі окупантів та самі вони масово скаржились у соцмережах та в коментарях деяким ЗМІ.