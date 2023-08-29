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Високі зарплати спонукають росіян іти на війну, однак навіть це навряд допоможе РФ досягти цілей з найму, – Міноборони Британії

Після початку повномасштабного вторгнення російська влада підняла солдатам зарплати. 

Високі зарплати спонукають росіян іти на війну, однак навіть це навряд допоможе РФ досягти цілей з найму, – Міноборони Британії
Фото: mediavektor.org

Зарплатня та додаткові привілеї є великою мотивацією для росіян іти воювати проти України. Особливо для тих, хто з бідніших російських регіонів.

Але станом на зараз дуже малоймовірно, що РФ вдасться досягти її цілей із набору добровольців на війну. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в Twitter.

4 лютого 2022 президент РФ заявив, що лейтенанти в російській армії отримуватимуть 81 200 рублів на місяць. У жовтні 2022 він заявив, що навіть мобілізовані приватні солдати отримуватимуть 195 000 рублів на місяць (зараз це понад $2000).

"Зараз багато молодших чинів, які служать в Україні, отримують понад 200 тисяч рублів на місяць. Це більш ніж у 2,7 рази перевищує середню зарплату по Росії, яка становить 72 851 рубль", – зазначили в міністерстві. 

Слід зауважити, що попри обіцянки великих грошей, насправді солдатам російської армії, зокрема мобілізованим, їх виплачують не завжди. На відсутність виплат по декілька місяців родичі окупантів та самі вони масово скаржились у соцмережах та в коментарях деяким ЗМІ. 

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