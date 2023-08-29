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Армія Росії зменшилася ще на 530 окупантів, – Генштаб

Також росіяни втратили за добу 14 танків. 

Армія Росії зменшилася ще на 530 окупантів, – Генштаб
Ілюстративне фото
Фото: скрин відео

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 29 серпня 2023 орієнтовно склали 261 840 осіб. Минулої доби захисники ліквідували 530 осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Інші втрати:

  • танків – 4414 (+14)
  • бойових броньованих машин – 8579 (+17)
  • артилерійських систем – 5450 (+25)
  • РСЗВ – 733 (+3)
  • засоби ППО – 500 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4387 (+4)
  • крилаті ракети – 1419 (+4)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7909 (+43)
  • спеціальна техніка – 820 (+11).

Дані уточнюються. 

Фото: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав восьми ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

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