На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів за добу загинула 1 людина, ще 4 отримали поранення

На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів за минулу добу загинула одна людина, ще чотири отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 275 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також по території та будівлях дошкільних навчальних закладів у Херсоні та Бериславському районі.

Нагадаємо, Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.