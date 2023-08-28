Росіяни обстріляли Торецьк з РСЗВ “Ураган”, загинула людина

Сьогодні, 28 серпня, російська армія обстріляла Торецьк Донецької області - ймовірно, з використанням касетних боєприпасів РСЗВ “Ураган.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Від ворожого обстрілу загинула 39-річна жінка. Вона на момент російської атаки займалася домашніми справами на власному подвір’ї.

Ще троє місцевих мешканців отримали осколкові поранення та контузію. Серед них - подружня пара віком 72 і 73 років та жінка 88 років. Усі вони під час обстрілу перебували вдома. Постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Також обстрілом були пошкоджені приватні та багатоквартирні житлові будинки.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини сьогодні загинула жінка.