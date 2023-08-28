Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) вполювали УАЗ російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З підбитого бійцями “Сталевого кордону” у Харківській області УАЗа не вийшов жоден окупант.
“До місця влучання під’їхала ворожа “буханка”, але розвернулася й щодуху помчалася геть. Хто ще має сумнів у тому, що “русскіє сваіх нє брасают?” - риторично запитали в ДПСУ.
Нагадаємо, українські бійці знищили у серпні російську мобільну берегову радіолокаційну станцію загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю “Прєдєл-Е”.