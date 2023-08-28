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Українські прикордонники підбили дроном-камікадзе УАЗ окупантів

З підбитого авто ніхто з окупантів не вийшов.

Українські прикордонники підбили дроном-камікадзе УАЗ окупантів
Фото: Скріншот з відео

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) вполювали УАЗ російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З підбитого бійцями “Сталевого кордону” у Харківській області УАЗа не вийшов жоден окупант. 

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“До місця влучання під’їхала ворожа “буханка”, але розвернулася й щодуху помчалася геть. Хто ще має сумнів у тому, що “русскіє сваіх нє брасают?” - риторично запитали в ДПСУ. 

Нагадаємо, українські бійці знищили у серпні російську мобільну берегову радіолокаційну станцію загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю “Прєдєл-Е”.

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