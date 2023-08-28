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На Полтавщині шукають людину, яка зникла після ракетного удару росіян

До роботи також залучили кінологів.

На Полтавщині шукають людину, яка зникла після ракетного удару росіян
Фото: Дмитро Лунін

На Полтавщині на місці влучання російської ракети тривають пошуки однієї безвісти зниклої людини.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Досі тривають пошуки однієї безвісти зниклої людини. До роботи також залучили кінологів і службових собак Нацполіції та ДСНС. Пожежа ліквідована", - написав він. 

Фото: Дмитро Лунін

Фото: Дмитро Лунін

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакували Полтавську область. Є влучання у промисловий обʼєкт. Під удар потрапило селище Гоголеве Миргородського району. За оновленими даними від МВС відомо про трьох загиблих.

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