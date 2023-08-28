У Києві знайшли мертвим полковника СБУ в його кабінеті, - УП

Полковника української Служби безпеки знайшли мертвим у його кабінеті, повідомляє УП з посиланням на джерела у спецслужбі та у правоохоронних органах.

У чоловіка виявили вогнепальне поранення голови.

В СБУ підтвердили смерть свого співробітника.

"Обставини смерті співробітника СБУ досліджуються у рамках кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України. Служба безпеки України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого співробітника. Спецслужба надає максимальне сприяння Нацполіції для повного, об’єктивного та неупередженого розслідування", - заявив в Службі безпеки.

Нагадаємо, декілька років тому у Києві застрелився співробітник СБУ. Чоловік вистрілив собі у скроню біля будівлі Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування.