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СБУ затримала російську агентку, яку завербували після деокупації Херсона

Вона наводила російські “Гради” і “Шахеди” на місто.

СБУ затримала російську агентку, яку завербували після деокупації Херсона

Служба безпеки України затримала агентку Росії, яка протягом місяця наводила російські “Гради” і “Шахеди” на Херсон.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Встановлено, що протягом останнього місяця вона передавала агресору геолокації Сил оборони.

Жінка відстежувала місця базування та переміщення українських захисників, намагалася визначати їхню орієнтовну кількість і наявність військової техніки.

За її координатами російські окупанти завдавали регулярні удари по місту, застосовуючи реактивні системи залпового вогню “Град” і дрони-камікадзе “Шахед”.

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Усю зібрану розвідінформацію вона передавала агресору через месенджер у вигляді скріншотів карт з позначками об’єктів.

За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яку загарбники дистанційно завербували після деокупації Херсона. Вона зацікавила ворога своєю деструктивною активністю на прокремлівських інтернет-ресурсах, де залишала антиукраїнські коментарі.

Під час обшуку в агентки вилучено засоби зв’язку із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану ).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, співробітники поліції Харківської області викрили ще одного поплічника окупантів, який обійняв керівну посаду при окупаційній владі.

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