Окупаційні війська поменшали ще на 490 осіб, – Генштаб

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 28 серпня 2023 орієнтовно склали 261 310 осіб. 490 окупантів були знищені минулої доби.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ в Facebook. Інші втрати:
- танків – 4400 (+4)
- бойових броньованих машин – 8562 (+8)
- артилерійських систем – 5425 (+22)
- РСЗВ – 730 (+2)
- засоби ППО – 499 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4383 (+5)
- крилаті ракети – 1415 (+4)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7866 (+12)
- спеціальна техніка – 809 (+1).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, цієї ночі українська ППО збила чотири з шести випущених ворогом ракет. Росіяни атакували з повітря з території Криму та Херсонської області.