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Окупаційні війська поменшали ще на 490 осіб, – Генштаб

Також захисники знищили чотири танки. 

Окупаційні війська поменшали ще на 490 осіб, – Генштаб
Втрати ворога (ілюстративне фото)
Фото: Скрін з відео

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 28 серпня 2023 орієнтовно склали 261 310 осіб. 490 окупантів були знищені минулої доби.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ в Facebook. Інші втрати:

  • танків – 4400 (+4)
  • бойових броньованих машин – 8562 (+8)
  • артилерійських систем – 5425 (+22)
  • РСЗВ – 730 (+2)
  • засоби ППО – 499 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4383 (+5)
  • крилаті ракети – 1415 (+4)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7866 (+12)
  • спеціальна техніка – 809 (+1).

Дані уточнюються.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

Нагадаємо, цієї ночі українська ППО збила чотири з шести випущених ворогом ракет. Росіяни атакували з повітря з території Криму та Херсонської області. 

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