Окупаційні війська поменшали ще на 490 осіб, – Генштаб

Також захисники знищили чотири танки.

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 28 серпня 2023 орієнтовно склали 261 310 осіб. 490 окупантів були знищені минулої доби.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ в Facebook. Інші втрати:

танків – 4400 (+4)

бойових броньованих машин – 8562 (+8)

артилерійських систем – 5425 (+22)

РСЗВ – 730 (+2)

засоби ППО – 499 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4383 (+5)

крилаті ракети – 1415 (+4)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7866 (+12)

спеціальна техніка – 809 (+1).

Дані уточнюються.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

Нагадаємо, цієї ночі українська ППО збила чотири з шести випущених ворогом ракет. Росіяни атакували з повітря з території Криму та Херсонської області.