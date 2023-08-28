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Основним напрямком наступу ворога залишається схід України, – Маляр

Бойові дії дуже інтенсивні. 

Основним напрямком наступу для ворога залишається схід. Росіяни не полишають цілей вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Після провалу планів захопити всю країну за декілька днів окупанти вирішили рухатися поетапно, і схід вони вважають першим етапом. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила ефірі телемарафону.

"Там протягом всього тижня точилися важкі бої. Напрямки наступу ворога не змінюються – це Купʼянський, Лиманський напрямок, Авдіївський і Марʼїнський. На Бахмутському є ділянки, де ми у наступі, є ділянки, де ворог атакує", – зазначила вона. 

На Купʼянському і Лиманському напрямках, за словами Маляр, було "дуже гаряче" протягом тижня. Росіяни збирають нові сили, здійснюють перегрупування, намагаються застосувати найпрофесійніші свої підрозділи – десантно-штурмові.

"Одна з задач – відволікання наших Збройних сил від Бахмутського напрямку, тому що там було доволі успішне у нас просування, ми зайняли ключові панівні висоти", – сказала Маляр, додавши, що рух росіян безуспішний.

На Лиманському напрямку наступальні дії ворог намагався вести в Серебрянському лісі, в районі Новоєгорівки, Білогорівки. 

На Бахмутському щотижня у ЗСУ є просування. На південному фланзі довкола Бахмута минулого тижня звільнили ще один квадратний кілометр, а загалом – 44 кв. км. У Кліщіївці триває боротьба, в районі Оріхово-Василівки наступають українські сили, теж тривають бої. 

Ворог на всіх напрямках сходу, де намагався просуватися, не просунувся.

На Авдіївському та Марʼїнському наші воїни стоять дуже мужньо. Спроби ворога оточити Авдіївку та захопити Марʼїнку безуспішні. Бої дуже інтенсивні.

На півдні України наступ ведуть українські захисники. У Запорізькій та Херсонській областях ворог перебуває в обороні. Обстрілює населені пункти. Ворог застосовує баражуючі боєприпаси. 

"По південному регіону у нас продовжуються наступальні дії. Ви знаєте, що звільнено Роботине. Далі наші війська рухаються південно-східніше Роботиного і південніше Малої Токмачки. Якщо військовою мовою говорити, то це напрямки Новоданилівки-Новопрокопівки та Мала Токмачка-Очеретувате", – додала Маляр.

Збройні сили просуваються попри шалений опір ворога, замінування та бетонні укріплення. Росіяни кидають на ці напрямки величезні сили. 

Нагадаємо, минулого тижня українські військові 47-ї бригади з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області, організували евакуацію мирних мешканців на БМП Bradley. 23 серпня захисники установили в населеному пункті український прапор – стяг із підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 

Окупанти майже щодня обстрілюють Роботине. Більшість будинків у населеному пункті вже понищені. 

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