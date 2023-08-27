Деякі партнери України не готові до війни на території РФ, - Зеленський

"Саме ті держави, які дивляться на нас на відстані, а були майже на історичній дистанції".

Президент Володимир Зеленський зазначив, що деякі українські партнери не готові до війни на території Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Я намагаюся так робити, щоб ми були відкриті для підтримання порозуміння не лише держав, які з нами від початку будуть після нас із нашою державою. Саме ті держави, які дивляться на нас на відстані, а були майже на історичній дистанції. І зараз під час війни, завдяки якимось крокам, якійсь хімії, якимось стосункам ми наблизили і деякі навіть на нашому боці перебувають", - сказав він.

Зеленський зазначив, що для цих країн це - болюче питання.

"І для них це болюче питання, коли ти заходиш на іншу територію. Розумієте? Вони тому тебе і підтримують. Кажуть, це неможливо. Є великі держави в нашому світі, дуже великі держави, для яких є тільки один пункт, через що вони не на боці Росії. Це територіальна цілісність держави. Якщо я навмисно направляю свої війська і вирішую йти на територію Росії, я точно повинен знати, що зі мною цієї держави не буде", - сказав президент.

Нагадаємо, в травні представник німецького уряду Штеффен Хебештрайт наголосив, що міжнародне право дозволяє Україні бити по території Росії з метою самооборони.

Тим часом за результатами опитування, 90% українців вважають, що треба завдавати ударів по Росії. Раніше МЗС Латвії заявило, що Україна повинна мати право бити по військових об’єктах на території РФ.

Після ударів по російській авіабазі «Енгельс» торік у грудні глава української розвідки попередив, що подальші удари по території Росії будуть дедалі глибшими, а самих ударів буде більше.