У Чорному морі зараз перебуває один російський ракетоносій

Станом на ранок понеділка у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 ворожих кораблів.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Серед них є один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп − до 4 ракет.

В Азовському морі є один ворожий корабель, а у Середземному морі − 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет “Калібр” зі загальним залпом до 24 ракет.

Нагадаємо, загалом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.