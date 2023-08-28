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​Керівництво військкомату на Харківщині нараховувало зарплату і премії фіктивній працівниці

Встигли витратити майже 700 тисяч гривень за майже півтора року.

​Керівництво військкомату на Харківщині нараховувало зарплату і премії фіктивній працівниці
Фото: Поліція Харківської області

Начальник районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і керівник кадрового відділу отримали підозри за те, що нарахували майже 700 тис. грн заробітної плати фіктивній працівниці.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

За даними слідства, на початку березня 2022 року начальник військкомату мобілізував жінку-підприємця. За сприяння начальника відділу комплектування та кадрового забезпечення її оформили для проходження служби до районного військкомату. Керівництво РТЦК підписувало офіційні документи про нарахування заробітної плати і премій своїй колезі, яка фактично не зʼявлялася на робочому місці й не виконувала свої посадові обовʼязки. 

Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем роботи фігурантів у приміщенні військкомату, де виявили документацію, яка підтверджує фіктивне прийняття на роботу особи-підприємця та її звільнення.

На підставі зібраних доказів службовим особам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує від п'яти до восьми років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Фото: Поліція Харківської області

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Нагадаємо, днями правоохоронці викрили в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони військкоматів родичів керівництва міста. «Недоторканими» стали навіть футболісти місцевого професійного клубу з Прикарпаття.

Начальник одного з районних ТЦК на Одещині незаконно отримував додаткову заробітну плату. Слідство встановило, що за майже два роки махінацій порушнику нарахували майже 210 тис. грн.

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