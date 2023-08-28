УП: польська фірма заборгувала за контрактами із Міноборони України мільярди гривень. Угоди укладали попри зрив попередніх

Йдеться про Alfa, з якою міністерство за час повномасштабної війни, за даними журналістів, підписало сім договорів про постачання боєприпасів, бронежилетів та шоломів.

Польська фірма Alfa станом на початок 2023 мала заборгованість за контрактами із міноборони України на понад 3,5 млрд гривень. Вперше ця фірма уклала контракт із українським міністерством у квітні 2022 – на поставку 10 000 балістичних шоломів, 20 000 бронежилетів та 40 000 бронеплит для них. Сума угоди склала 24,5 млн євро – зі 100% передоплатою, йдеться в розслідуванні УП.

Компанія змогла поставити, хоч і зі зривом термінів, всі бронежилети і плити. А з 16 000 шоломів 11 тисяч довелося повертати як непридатні.

Ще 5 000, за даними журналістів, залишилися на складі без прийняття на баланс у ЗСУ.

"І попри факти зриву поставок, 25 жовтня 2022 року Міноборони знову замовляє в Alfa ще 20 тисяч шоломів і 50 тисяч бронежилетів на суму майже 50 мільйонів євро. Цього разу обійшлося без передоплати", – йдеться у розслідуванні.

Ці шоломи до України так і не доїхали, а половина бронежилетів не пройшла балістичних випробувань.

Загалом же, як стверджують журналісти, польська фірма отримала та вивела з України мільярди гривень. А реалізувати поставки оплаченої зброї не спромоглася.

УП відомо загалом про щонайменше сім угод, які Міноборони уклало напряму з Alfa. Частину з них уже оскаржують у Міжнародному комерційному арбітражі.

Угоди з фірмою підписували "пакетно". Перший пакетний день був 22 квітня 2022, коли з нею уклали три угоди на суму близько 3,3 мільярда гривень (майже 64,4 мільйона євро). По кожній із них польська компанія отримала по 50% авансу. Тоді йшлося про постачання кількох самохідних гаубиць "Гвоздика", 122-мм боєприпасів до гаубиці Д-30 та 122-мм ракет до "Града".

"Наскільки відомо УП, із законтрактованої зброї приїхала лише невелика кількість. Припасів до Д-30 з великим запізненням приїхала лише десята частина, ракет до «Града» – третина, а «Гвоздики», хоч і приїхали всі, але в такому стані, що точно не відповідає заявленому в угоді технічному класу, і МОУ зараз намагається вибити з постачальника компенсацію", – стверджують журналісти.

Станом на початок 2023-го за трьома квітневими угодами 2022 року Alfa мала майже 1,7 мільярда гривень дебіторської заборгованості перед Міноборони.

За п'ять днів після підписання цією компанією прямих угод із міністерством, тобто 27 квітня 2022 року, Міноборони уклало ще три контракти. Постачальником був уже державний спецімпортер зброї – фірма "Прогрес", яка мала постачати схожі види боєприпасів, що й польська фірма.

"Сума трьох угод з держкомпанією сягала понад 17 мільярдів гривень. Найцікавіше, що болгарські постріли до Д-30, Д-20 і реактивні снаряди для «Градів», за даними УП, «Прогрес» мав купувати через ту саму польську фірму «Alfa»", – додали в розслідуванні.

За даними журналістів, угоди з поляками в "Прогресі" курував заступник директора та колишній заступник міністра оборони Олександр Миронюк, у якого під час обшуків по справі з закупкою неякісних бронежилетів виявили в дивані мільйони гривень. Миронюк був звільнений ще в 2021 році, після чого повернувся на роботу до "Прогресу".

За пʼять днів польська компанія отримала різних контрактів від України на майже 21 мільярд гривень. При цьому була різниця в ціні. Ті самі снаряди від тих самих виробників у прямих угодах Alfa та в контрактах "Прогресу" відрізнялися на десятки відсотків.

"Наприклад, польська фірма мала постачати 122-мм постріли з повним зарядом до гаубиць Д-30/2С1 по 760 євро, а «Прогрес» такі ж постріли – по 1195 євро. 435 євро або плюс 57% на одному снаряді, законтрактованому, по суті, в тієї ж фірми з різницею у п'ять днів. Не дивно, що цей контракт для «Прогресу» польський підрядник виконував набагато ефективніше, ніж власний на постачання таких же снарядів, але на 57% дешевше: контракт «Alfa» виконаний був на 10%, а от «Прогрес» із затримками, але близько 80% поставки зробив. Та навіть попри таку кричущу накрутку конкретно за цією угодою державний спецімпортер на початок 2023 року мав понад 200 мільйонів гривень заборгованості перед Міноборони", – зазначили в УП.

Постачання за квітневими договорами Alfa мала здійснити наприкінці травня 2022, але не змогла. Домовилися продовжити терміни до липня 2022. Але вже 13 червня, попри зрив попередніх контрактів, Міноборони уклали ще три контракти на 2,6 млрд гривень, при цьому половину заплатили наперед.

Усі три угоди були ймовірно підписані з боку міністерства керівником департаменту військово-технічної політики Шостаком, якого через тиждень звільнять.

Цього разу контракти передбачали поставку:

120-мм мін (понад 11 мільйонів євро авансу);

152-мм постріли для гаубиці "Гіацинт" (18 мільйонів євро авансу);

152-мм постріли до САУ "Дана" (13 мільйонів євро передоплати).

Всі контракти зірвані. Пострілів для "Гіацинта" приїхало близько 40%; 120-мм мін поставили менше, ніж 1% від контракту; пострілів до "Дани" не поставили взагалі. Міністерство намагається повернути 27 мільйонів євро передоплати та стягнути ще майже 13 мільйонів євро штрафів за зірвані поставки.

Нагадаємо, в червні New York Times писала, що частина законтрактованого Україною озброєння не була поставлена, хоча за неї заплатили, або виявилась непридатною. Вартість повністю або частково невиконаних контрактів з лютого 2022 склала понад $800 млн.