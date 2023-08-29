У Чернігівській області від підриву на міні загинули сержант поліції та його дружина. Діти поранені

Учора в Чернігівській області загинули старший лейтенант поліції, інспектор роти тактико-оперативного реагування УПП В’ячеслав Обитоцький та його дружина. За попередніми даними, авто, в якому він їхав разом з родиною, підірвалася на міні в прикордонній громаді.

Діти перебувають у лікарні з пораненнями. Про це повідомили в Патрульній поліції Чернігівської області в Facebook.

"В’ячеславу було 36 років. До лав патрульної поліції долучився 2017-го. З 2018-го служив інспектором роти тактико-оперативного реагування. Чесний та гідний професіонал своєї справи, патріот. З перших днів широкомасштабного вторгнення російських загарбників Вʼячеслав став на захист рідного міста та брав участь в обороні Чернігова. За свої заслуги був нагороджений Орденом «За мужність» ІІІ ступеня", – йдеться у повідомленні.

Через розвʼязану Росією війну Україна перетворилася на одну з найбільш замінованих країн світу. Окупанти навмисно мінували не лише території на вулиці, а й предмети в будинках цивільних людей та навіть тіла убитих українців.

За даними ДСНС, найчастіше в Україні зустрічається мінометна міна.