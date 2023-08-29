Просування Сил оборони - дуже потужний психологічний тиск на ворога, - Гуменюк про звільнення Роботиного

В умовах гібридної війни - це теж зброя.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що просування Сил оборони - це дуже потужний психологічний тиск на ворога.

Про це вона сказала в ефірі національного телемарафону, коментуючи важливість звільнення Роботиного.

"Саме просування Сил оборони - це дуже потужний психологічний тиск на ворога, а в умовах гібридної війни - це теж зброя", - сказала вона.

Нагадаємо, минулого тижня бійці 47-ї бригади встановили український прапор із підписом Залужного у селі Роботине Запорізької області. Синьо-жовтий стяг замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День Державного прапора.

Сьогодні, 29 серпня, Генштаб повідомив, що українські захисники мали успіх у напрямку села Вербове, поблизу Роботиного. Бійці закріплюються на досягнутих рубежах.