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Росіяни за добу 6 разів обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини

Три людини отримали поранення.

Росіяни за добу 6 разів обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини
Ілюстративне фото: окупанти
Фото: ЕРА/UPG

Росіяни за минулу добу 6 разів обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини. 

Про це повідомляє ОК Північ. 

“Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 6 обстрілів (40 вибухів) із різних видів озброєння”, - йдеться в повідомленні. 

Чернігівська область 

Сновська громада: 

Клюси - 11 приходів, ймовірно міномет 120 мм. 

Сумська область

Шосткінський район:

Середина Буда - 8 приходів, ймовірно ствольна артилерія. Внаслідок обстрілу постраждали 3 цивільних осіб та зазнав пошкодження житловий будинок. 3 приходи, ймовірно міномет 82 мм. 

Стара Гута - 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм. 

Гудове - 10 приходів, ймовірно міномет 120 мм. 

Руденка - 4 приходи, ймовірно міномет 82 мм. 

Нагадаємо, на Донеччині росіяни за добу вбили 5 цивільних, ще 4 людини отримали поранення.

Тим часом на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів за добу загинула 1 людина, ще 4 отримали поранення. Зокрема, обстрілів зазнали Херсон та Бериславський район.

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