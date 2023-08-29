Росіяни за добу 6 разів обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини

Росіяни за минулу добу 6 разів обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини.

Про це повідомляє ОК Північ.

“Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 6 обстрілів (40 вибухів) із різних видів озброєння”, - йдеться в повідомленні.

Чернігівська область

Сновська громада:

Клюси - 11 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

Сумська область

Шосткінський район:

Середина Буда - 8 приходів, ймовірно ствольна артилерія. Внаслідок обстрілу постраждали 3 цивільних осіб та зазнав пошкодження житловий будинок. 3 приходи, ймовірно міномет 82 мм.

Стара Гута - 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм.

Гудове - 10 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

Руденка - 4 приходи, ймовірно міномет 82 мм.

Нагадаємо, на Донеччині росіяни за добу вбили 5 цивільних, ще 4 людини отримали поранення.

Тим часом на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів за добу загинула 1 людина, ще 4 отримали поранення. Зокрема, обстрілів зазнали Херсон та Бериславський район.