Росіяни за добу 6 разів обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини

Росіяни за минулу добу 6 разів обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини.
Про це повідомляє ОК Північ.
“Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 6 обстрілів (40 вибухів) із різних видів озброєння”, - йдеться в повідомленні.
Чернігівська область
Сновська громада:
Клюси - 11 приходів, ймовірно міномет 120 мм.
Сумська область
Шосткінський район:
Середина Буда - 8 приходів, ймовірно ствольна артилерія. Внаслідок обстрілу постраждали 3 цивільних осіб та зазнав пошкодження житловий будинок. 3 приходи, ймовірно міномет 82 мм.
Стара Гута - 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм.
Гудове - 10 приходів, ймовірно міномет 120 мм.
Руденка - 4 приходи, ймовірно міномет 82 мм.
Нагадаємо, на Донеччині росіяни за добу вбили 5 цивільних, ще 4 людини отримали поранення.
Тим часом на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів за добу загинула 1 людина, ще 4 отримали поранення. Зокрема, обстрілів зазнали Херсон та Бериславський район.