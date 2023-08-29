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Ворог вдарив “Градом” по Очакову, пошкоджено житловий будинок

Також минулої доби ворог обстрілював акваторію Очаківської громади з мінометів та артилерії.

Ворог вдарив “Градом” по Очакову, пошкоджено житловий будинок
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ворог 28 серпня вдарив “Градом” по Очакову, пошкоджено житловий будинок. 

Інформацію щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області за минулу добу станом на 07:30 ранку 29 серпня повідомив очільник місцевої ОВА Віталій Кім

Миколаївський район:

Вчора, 28 серпня, о 12:02, 12:35, 12:52, 14:41, 16:27 фіксувалися ворожі мінометні та артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора, о 14:57 ворог завдавав удару реактивною системою залпового вогню «Град» по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів за добу загинула одна людина, ще чотири отримали поранення. Зокрема, обстрілів зазнали Херсон та Бериславський район.

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