У Південне водосховище почала поступати вода з Інгульця

Восени якість води буде як до підриву ГЕС, пообіцяв голова Дніпропетровської облради.

По новій гілці магістрального водогону почала поступати вода для забезпечення жителів Кривого Рогу. Вона наповнює канали і Південне водосховище з річки Інгулець.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Він зазначив, що перша частина проєкту запрацювала тиждень тому, і новий водогін продовжує будуватися.

Він має забезпечити всіх, хто постраждав від теракту на Каховській ГЕС, централізованим водопостачанням. Йдеться про 70% жителів Криворізького району та частину громад Нікопольщини.

У повному обʼємі водопостачання запрацює днів через 10.

Лукашук додав, що зараз якість води є гіршою, ніж вона була до теракту. Але восени, коли завершиться будівництво водогону, а очисні споруди запрацюють на 100%, якість води буде як до підриву ГЕС.

Нагадаємо, глава уряду Денис Шмигаль раніше повідомляв, що до осені з водою мають бути Кривий Ріг, Марганець і Нікополь. Усього мають звести три ланки магістральних водогонів протяжністю понад 144 км. На ці робюоти Кабмін виділив 1,5 млрд гривень.