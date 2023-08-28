Республіканець Рамасвамі обіцяє визнати російську окупацію України в разі обрання президентом США

Також він обіцяє закрити для України вступ до НАТО.

Претендент на президентську номінацію від Республіканської партії США Вівек Рамасвамі у програмній статті пообіцяв визнати окупацію України Росією та закрити вступ України до НАТО, якщо його оберуть президентом.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Рамасвамі хоче поїхати у 2025 році до Москви, аби "забезпечити мир в Україні" на "умовах, які ставлять американські інтереси на перше місце".

"З цією метою я прийму російський контроль над окупованими територіями і пообіцяю заблокувати кандидатуру України в НАТО в обмін на вихід Росії з військового союзу з Китаєм. Я скасую санкції і поверну Росію на світовий ринок. Таким чином, я піднесу Росію як стратегічний фактор стримування китайських планів у Східній Азії", - сказав Рамасвамі.

На його думку, переможцем у війні Росії проти України буде саме Китай, і цього не можна допустити.

Претендент на президентську номінацію від Республіканської партії США Вівек Рамасвамі, який перебуває в першій трійці за популярністю серед прихильників республіканців, обіцяє в разі обрання президентом визнати російську окупацію України та закрити їй шлях до НАТО.

38-річний Вівек Рамасвамі – наймолодший претендент на участь у президентських виборах у США від республіканців. Він вважає себе лібертаріанцем та активно виступає проти сукупності прогресивістських політик, спрямованих на боротьбу проти дискримінації.

Наразі його рейтинг коливається в районі 5-6%, ЗМІ регулярно беруть у нього інтерв’ю, хоча раніше він не брав участі в політиці. На останніх дебатах республіканських кандидатів більшість глядачів віддали перевагу Рамасвамі перед найбільш імовірним конкурентом Трампа – губернатором Флориди Роном Десантісом.

Нагадаємо, на початку серпня Трампу оголосили обвинувачення у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Йому висувають чотири пункти звинувачень: змова з метою введення в оману Сполучених Штатів; змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню; перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню; і змова з метою порушення прав.