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Окупаційна адміністрація відкриває мобілізаційні пункти в Криму

Один з них вже активно діє в Алушті.

Окупаційна адміністрація відкриває мобілізаційні пункти в Криму
Фото: Google Maps

Російська окупаційна адміністрація відкриває мобілізаційні пункти в Криму, зокрема на центральній набережній в Алушті. 

Про це повідомило Представництво президента в АРК.

Зазначається, що окупанти також проводять наради та інструктаж в Севастопольському військкоматі. 

Повістки будуть роздавати в супроводі співробітників поліції або Росгвардії, а особлива увага приділятиметься так званим “уклоністам”. 

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Окупанти планують мобілізувати до 30 тисяч осіб та призвати до 10 тисяч строковиків.

Також окупаційна адміністрація планує надавати для учасників війни проти України опцію здобуття другої вищої освіти.Це дозволить російським військовослужбовцям викладати у школах основи безпеки життєдіяльності та нову військову підготовку. 

Як раніше повідомлялось, співробітники ФСБ провели інструктаж персоналу в адміністрації “Кримської залізниці”. Представники російської спецслужби закликали співробітників підприємства до підвищення пильності щодо виявлення проукраїнських настроїв та висловлювань.

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