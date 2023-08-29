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Україна повернула тіла ще 84 полеглих захисників

Тіла захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

Україна повернула тіла ще 84 полеглих захисників.

Про це повідомило Мінреінтеграції. 

Сьогодні відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України (ТОТ). Таким чином вдалося повернути тіла ще 84 оборонців. 

Репатріація тіл із ТОТ відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями. 

Зазначається, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. 

Тіла захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання. 

У мністерстві нагадали, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за номером: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, на початку серпня Україна повернула тіла ще 44 вбитих захисників. Їх мають ідентифікувати.

14 липня Україна повернула тіла 62 полеглих захисників. З них четверо померли у ворожому полоні.

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