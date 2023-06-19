Частина законтрактованої Україною зброї не була поставлена або виявилась непридатною, – New York Times

Частина законтрактованого Україною озброєння не була поставлена, хоча за неї заплатили, або виявилась непридатною. За даними New York Times, вартість повністю або частково невиконаних контрактів з лютого 2022 склала понад $800 млн.

Деяка розрекламована зброя, яку українці отримали від союзників, була така стара, що годилася лише на запчастини. Двоє повʼязаних зі збройними закупівлями людей повідомили журналістам, що певну частку зброї доставили, хоч із запізненням, а за іншу повернули кошти.

Але станом на початок цієї весни сотні мільйонів доларів були виплачені – у тому числі державним компаніям – за зброю, яка так і не з’явилася, сказав один із цих людей.

"У нас були випадки, коли ми платили гроші, і не отримували", – сказав у недавньому інтерв’ю заступник міністра оборони, який займається питаннями закупівель озброєнь.

За його словами, цього року уряд почав аналізувати свої минулі закупівлі та виключати проблемних підрядників.

Багато наданого західними союзниками озброєння, зокрема системи ППО, є сучасним. Але в інших випадках союзники надали запаси обладнання, яке в кращому випадку потребувало капітального ремонту.

Близько 30% арсеналу Києва перебуває в ремонті. Нещодавня поставка 33 самохідних гаубиць, подарованих італійським урядом, є прикладом цього. На відео видно, як з двигуна однієї виходить дим, а з іншого витікає охолоджувальна рідина.

Міністерство оборони Італії заявило, що ці машини були зняті з озброєння багато років тому, але Україна все одно попросила їх "капітально відремонтувати та ввести в експлуатацію, враховуючи гостру потребу в засобах протистояння російській агресії".

Українські урядові документи свідчать, що Міністерство оборони заплатило 19,8 мільйонів доларів американському торговцю зброєю Ultra Defense Corporation із Тампи за ремонт 33 гаубиць. У січні 13 з цих гаубиць були відправлені в Україну, але прибули "не придатними для виконання бойових завдань", йдеться в одному з документів.

У Києві посадовці звинуватили американську компанію в тому, що вона не завершила роботу, яку мали завершити до кінця грудня. "Американська компанія, яка пропонувала свої послуги, не мала попередніх намірів виконувати свої зобов’язання", – написав 3 лютого директор з оборонних закупівель України Володимир Пікузо в листі генеральному інспектору Пентагону.

Виконавчий директор компанії заперечує це і зі свого боку звинувачує в неналежному поводженні зі зброєю українців.

Документи, отримані The New York Times, сформовані під час урядового аудиту у 2023, показали, що деякі з найцінніших наборів недопоставлених контрактів укладаються між Міністерством оборони та державними українськими збройовими компаніями, які діють як незалежні брокери. За останні місяці міністерство судилося з принаймні двома державними фірмами через невиконані контракти, а нещодавно Україна оголосила про капітальні реформи, спрямовані на підвищення ефективності цих компаній.

Також були проблеми з обладнанням, наданим Заходом, через що частина його була доставлена настільки пізно або непередбачувано, що це ускладнило планування контрнаступу України.

Нагадаємо, одна з європейських країн надала Україні систему ППО, яка не працювала. Її довелося міняти. Назву країни українська влада публічно не озвучувала.