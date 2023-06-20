ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві попрощалися зі звукорежисером та військовим Іваном Шульгою, який загинув на фронті

Про загибель бійця стало відомо 16 червня.

Фото: Макс Требухов

У Києві на Майдані Незалежності попрощалися із звукорежисером та українським військовослужбовцем Іваном Шульгою, який загинув на війні проти російських загарбників.

Про загибель бійця на фронті стало відомо 16 червня.

Колеги та друзі згадують Івана, як талановитого та професійного звукорежисера.

Він був великим патріотом. Після початку повномасштабного вторгнення Іван залишив знімальний майданчик, щоб боронити Україну.

Попрощатися з Героєм прийшли рідні, друзі, колеги та побратими. Церемонія почалася о 10:00 біля стели. Всі присутні принесли живі квіти та стоячи на колінах, проводжали воїна в останню путь. Поховають Героя на Берковецькому цвинтарі (Алея Героїв).

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies