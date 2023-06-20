Фото: Макс Требухов

У Києві на Майдані Незалежності попрощалися із звукорежисером та українським військовослужбовцем Іваном Шульгою, який загинув на війні проти російських загарбників.

Про загибель бійця на фронті стало відомо 16 червня.

Колеги та друзі згадують Івана, як талановитого та професійного звукорежисера.

Він був великим патріотом. Після початку повномасштабного вторгнення Іван залишив знімальний майданчик, щоб боронити Україну.

Попрощатися з Героєм прийшли рідні, друзі, колеги та побратими. Церемонія почалася о 10:00 біля стели. Всі присутні принесли живі квіти та стоячи на колінах, проводжали воїна в останню путь. Поховають Героя на Берковецькому цвинтарі (Алея Героїв).

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов