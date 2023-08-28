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Тіла вбитих загарбників вивозили кількома "Уралами": рух опору привітав окупантів зі святами

Серед інших поранення дістав колаборант Олександр Реймер.

Тіла вбитих загарбників вивозили кількома "Уралами": рух опору привітав окупантів зі святами
Скріншот відео
Фото: ГУР Міноборони у Facebook

Представники руху опору, який координує українська розвідка, знищили низку ворожих об’єктів на тимчасово окупованій території Запорізької області на День Державного прапора та День Незалежності.

Про це повідомляє у Facebook ГУР Міноборони.

Згідно з повідомленням, 24 серпня 2023 року у місті Кам’янка-Дніпровська Василівського району Запорізької області у межах святкування Дня Незалежності близько шостої ранку у вікно помешкання "заступника голови" окупаційної військово-цивільної адміністрації, колаборанта Олександра Реймера завітав український дрон-камікадзе. Пораненого колаборанта евакуювали до лікарні.

Окрім того, 23 серпня 2023 року, у День Державного прапора України, в штабі відділення ФСБ міста Енергодар Запорізької області (вул. Набережна, 24) відбувався захід для особового складу окупаційних військ.

 

"Близько 19:00 у момент найбільшої концентрації рашистів у штабі пролунав потужний вибух. Після початку евакуації по паркувальному майданчику поблизу будівлі був нанесений ще один удар, який додатково знищив особовий склад окупантів, а також значно пошкодив розташовані там автомобілі", – розповіли у розвідці.

На місце події прибули три пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги. Тіла вбитих загарбників кількома військовими "Уралами" відвезли у напрямку Мелітополя.

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Нагадаємо, загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 року по 28 серпня 2023-го орієнтовно склали 261 310 осіб. Минулої доби було знищено 490 окупантів.

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