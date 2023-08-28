Резніков вважає, що F-16 українська армія зможе використовувати навесні наступного року

З отриманням літаків, як сподівається міністр, Росія втратить перевагу в повітрі.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що українська армія почне використовувати винищувачі F-16 навесні наступного року. Спершу пілоти мають завершити навчання, розповів він у коментарі Bild.

Процес навчання має зайняти щонайменше пів року, можливо, трохи більше. Також треба підготувати інфраструктуру.

"Я б сказав, що це може бути навесні наступного року, тому що ми розпочали курси підготовки наших пілотів, інженерів і техніків", – заявив Резніков.

Резніков покладає на винищувачі великі надії – літаки мають стати "серйозною зміною гри" у боротьбі з російськими військами.

За словами Резнікова, перевага ворога в повітрі має змінитися з поставкою F-16.

"Ми повинні покласти край домінуванню Росії в небі, поза полем бою. Реактивні літаки F-16 стали частиною протиповітряної оборони. Ми можемо посилити наші можливості в небі, щоб захистити повітряний простір, тобто наші міста. Це був би великий прорив для нас. Дуже великий", – додав він.

Нагадаємо, поки що готовність надати F-16 українцям висловили три країни. Нідерланди і Данія спільно можуть надати 61 винищувач. Норвегія готова долучитися, але кількість літаків поки не озвучила.