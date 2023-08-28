У Вінниці викрили більш ніж 10 посадовців військової медкомісії і лікарів, які брали хабарі від ухилянтів за довідки

За можливість втекти за кордон чоловіки платили $3000-10 000.

У Вінниці викрили посадовців військової медкомісії та лікарів, які за хабарі організовували ухилянтам виїзд за кордон.

У момент отримання хабара затримали організатора схеми – посадовця місцевого лікувально-діагностичного центру, який залучив до незаконної діяльності більше ніж 10 осіб. Переважно – чиновників обласної військово-лікарської комісії, повідомили в пресслужбі СБУ.

"За гроші організатор схеми пропонував потенційним призовникам уникнути мобілізації та втекти за кордон на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я", – йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

З кожного ухилянта він вимагав від 3000 до 1000 доларів США. Сума залежала від "складності" діагнозу і терміновості його "встановлення".

Після отримання "замовлення" зловмисник звертався до своїх спільників з місцевої військової медкомісії, які фальсифікували медичні висновки про стан здоров’я їхніх клієнтів.

"Таким чином вони створювали формальну підставу для «списання» ухилянтів з військового обліку і зняття відповідних обмежень щодо виїзду за кордон. Співробітники СБУ встановили понад 200 епізодів вчинення злочину з боку організатора схеми та його спільників", – додали в СБУ.

При обшуках в автомобілі, а також за місцем роботи і проживання затриманого виявили:

гроші, одержані корупційним шляхом

документи, чорнові записи і комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

Наразі посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями на хабарі зловили члена військово-лікарської комісії Хмельницької області. Він за гроші обіцяв ухилянтам зробити їх непридатними до служби та підтвердити "хворобу" відповідним висновком ВЛК.