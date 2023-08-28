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Антикорсуд конфіскував у посадовиці митниці квартиру у центрі Львова

Вартість помешкання становить 1,86 млн грн.

Антикорсуд конфіскував у посадовиці митниці квартиру у центрі Львова
Фото: РБК

Вищий антикорупційний суд конфіскував у посадовиці митного поста “Львів − Північний” Галицької митниці квартиру у середмісті Львова.

Про це повідомили у ДБР.

Квартиру площею понад 100 квадратних метрів, що вартувала на момент придбання у 2020 році 1,86 млн грн, суд визнав необґрунтованим активом, який підлягає конфіскації.

ДБР передало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури інформацію щодо необґрунтованості активів посадовиці.

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“Працівники ДБР та прокурори зібрали достатньо доказів для звернення до суду щодо їх конфіскації. Зокрема, не доброчинність посадовиці підтвердив й моніторинг способу її життя, який здійснило Національне агентство з питань запобігання корупції”, − йдеться у повідомленні.

Митниця вказала у декларації, що квартиру отримала у подарунок від матері. Аналіз майнового стану та доходів сім’ї чиновниці показав, що вона не мала фінансової можливості придбати цю квартиру.

Розслідування триває.

Нагадаємо, антикорупційний центр NGL.media написав, що сину начальника львівського райвіськкомату подарували будинок площею 640 кв. м. Оцінювальна вартість будинку у Брюховичах у договорі дарування менша за актуальну у більше ніж чотири рази.

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