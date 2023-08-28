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На вихідних в столиці зафіксували три температурних рекорди

Ніч проти 27 серпня виявилась найтеплішою за час спостережень.

На вихідних в столиці зафіксували три температурних рекорди
Фото: EPA/UPG

 На вихідних, 26 та 27 серпня, в столиці зафіксували три температурних рекорди – кліматична норма була перевищена на 8 градусів.

Про це йдеться в повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії.

За даними спостережень синоптиків, ніч проти 27 серпня в столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче 21,3 градусів. Попереднє рекордне значення 2022 року перевищено на 0,8 градусів.

Крім того, максимальна температура повітря після полудня досягла 33,3 градусів і повторила попередній рекордний показник 1943 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала 26,9 градусів, що перевищило попередній рекордний показник минулого року відразу на 2,3 градусів, а кліматичну норму - на 8,0 градусів.

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Нагадаємо, що на території Києва було введено тепловий режим на дорогах. Обмеження поширюються на вантажівки вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн.

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