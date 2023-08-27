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Рішення про перейменування монумента "Батьківщина-мати" на "Україна-мати" поки що немає, - Карандєєв

Рішення Вченої ради музею має бути затверджено Міністерством культури.

Рішення про перейменування монумента "Батьківщина-мати" на "Україна-мати" поки що немає, - Карандєєв
Фото: Ян Доброносов

Офіційного рішення щодо перейменування монумента "Батьківщина-мати" на "Україна-мати" поки що немає, але у вживанні бажано віддавати перевагу новій назві.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Рішення про перейменування ще немає. Поки що оперуємо старими назвами монумента і музею. Бажано у вживанні віддавати перевагу новій назві. Сподіваюся, незабаром відбудеться і формальне перейменування", - сказав він.

Раніше генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук повідомив про намір перейменувати монумент "Батьківщина-мати" на "Україна-мати". Зокрема, за його словами, рішення Вченої ради музею про перейменування монумента має бути затверджено Міністерством культури та інформаційної політики.

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Монумент "Батьківщина-мати" розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він вважається найвищою скульптурою у Європі.

Згідно з законом про заборону комуністичної символіки, місцева влада зобов'язана знести всі пам'ятники радянським діячам. Незважаючи на те, що пам'ятник "Батьківщина-мати" пов'язаний з комуністичним режимом, його вирішили не демонтувати.

6 серпня конструкцію тризуба підняли і почали закріплювати на монументі "Батьківщина-мати" у Києві. Перед цим з монумента зняли радянський герб.

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