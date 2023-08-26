У Києві службовець «Київводоканалу» отримав 500 тис грн хабаря за вирішення “проблеми” з водопостачанням, - поліція

У Києві поліцейські викрили на одержанні 500 тисяч гривень службовця «Київводоканалу» та керівника приватної фірми. Обох фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у м. Києві спільно зі слідчими столичної поліції викрили «схему» отримання коштів за надання комунальних послуг.

У 2023 році приватному підприємцю було безпідставно відключено централізоване водопостачання. Після звернення до ПрАТ АК «Київводоканал» чоловіку не надавалися роз’яснення та строки усунення проблеми.

Згодом підприємцю запропонували звернутися до іншої приватної фірми для вирішення проблемної ситуації. Керівник фірми, виступивши у ролі посередника, повідомив, що для вирішення проблем із водопостачанням потрібно надати 500 тисяч гривень неправомірної вигоди.

24 серпня службовця «Київводоканалу» та посередника затримали під час одержання 400 тисяч гривень. Раніше поліцейські задокументували отримання 100 тисяч неправомірної вигоди.

У ході санкціонованих обшуків у офісному приміщенні вилучили службові документи, печатки, засоби зв’язку.

Наразі обом фігурантам повідомлено підозри за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у лютому LB.ua повідомляв, що посадовців Київводоканалу та підрядної організації судитимуть за привласнення 2 млн гривень. Їм може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до 12 років.

Встановлено, що посадовці Київводоканалу забезпечили перемогу у тендері підконтрольній фірмі, а потім уклали з нею договір та закупили глибинні насоси за завищеними цінами. Фактично фірма запропонувала ціни за значно вищою ціною ніж ринкова.