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Посадовців Київводоканалу та підрядної організації судитимуть за привласнення 2 млн гривень

Їм може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до 12 років.

Посадовців Київводоканалу та підрядної організації судитимуть за привласнення 2 млн гривень
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

У столиці судитимуть посадовців Київводоканалу та підрядної організації за привласнення 2 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Встановлено, що посадовці Київводоканалу забезпечили перемогу у тендері підконтрольній фірмі, а потім уклали з нею договір та закупили глибинні насоси за завищеними цінами. Фактично фірма запропонувала ціни за значно вищою ціною ніж  ринкова.

Таким чином, згідно висновку економічної експертизи, внаслідок закупівлі глибинних насосів за завищеними цінами завдано збитки на суму більш ніж 2 млн гривень.

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Посадовцям повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, директору підрядної фірми оголошено про підозру у пособництві.

Наразі обвинувальний акт відносно усіх трьох учасників схеми скеровано до суду для розгляду справи по суті. Їм може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до 12 років.

Нагадаємо, 31 січня в приміщеннях ПрАТ АК "Київводоканал" відбулися обшуки у справі про рейдерство.

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