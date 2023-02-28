Уночі 28 лютого росіяни вдарили по Нiкополю з важкої артилерії. В результаті пошкоджена будівля готелю, будинки та автомобіль.

Про це повідомив у Telegram голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак.

"Цієї ночі ворог тричі бив по Нiкополю з важкої артилерії. Минулося без постраждалих, але є руйнування", – написав він.

За повідомленням Лисака, у мiстi пошкоджений готель, три приватні будинки, господарська споруда та авто. Крім того, в результаті обстрлів обiрванi лiнії електропередачі.

Минулої ночі росіяни двічі обстрiляли Нiкопольський район із важкої артилерiї.