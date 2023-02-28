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Уряд продовжив низку соцвиплат, зокрема допомогу для переселенців

Виплати здійснюватимуться автоматично протягом всього воєнного стану та ще 1 місяць після його завершення.

Уряд продовжив низку соцвиплат, зокрема допомогу для переселенців
Фото: БЕБ

Кабінет міністрів України продовжив дію низки соціальних виплат, термін яких сплив вже після 24 лютого 2022 року. Про це повідомили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та 

Виплати здійснюватимуться автоматично протягом всього воєнного стану та ще 1 місяць після його завершення.

Автоматично продовжено такі соціальні виплати:

  • допомога на проживання ВПО;
  • виплати дітям у складних життєвих обставинах (над якими здійснюють опіку чи піклування, хворим на тяжкі захворювання, які мають інвалідність тощо);
  • громадянам, які не мають права на пенсію та/або є особами з інвалідністю; які мають інвалідність з дитинства або доглядають за такими особами;
  • працездатним особам, які вимушено не працюють через догляд за особою з інвалідністю I групи або особою, що досягла 80-річного віку.

Водночас є категорії громадян, які для продовження виплат мають звернутися до соцслужб:

  • малозабезпечені сім’ї й одинокі матері, які отримують виплати на дітей;
  • особи, які отримували тимчасову допомогу по досягненню загального пенсійного віку, але не отримали права на пенсію.

“Але якщо особа живе на територіях проведення активних бойових дій, то такій особі зазначені виплати продовжуються автоматично, без звернення”, – зазначили у Мінреінтеграції.

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Нагадаємо, у березні Кабмін планує провести індексацію пенсій на 20%. Крім того, цьогоріч уряд вирішив зберегти всі доплати до пенсії за віком. 

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