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Трупи військових РФ зберігають на складах місяцями, аби не платити гроші родичам, – ЦНС

За словами полоненого матроса Нікіти Фомічєва, вбитих вважають безвісти зниклими.

Трупи військових РФ зберігають на складах місяцями, аби не платити гроші родичам, – ЦНС
Фото: Центр нацспротиву

Трупи російських солдатів зберігають на складах місяцями, аби не платити гроші родичам. Вбитих вважають безвісти зниклими.

Про це розповів полонений матрос Нікіта Фомічєв, повідомили у Національному центрі спротиву.

Матрос входив до 155-ї бригади морської піхоти, яка є “синонім жорстокості до цивільних та поразок на полі бої”. 

“Бригада була розбита під Києвом на початку повномасштабного вторжения й зараз наново розбита в боях за Вугледар. Саме там Фомічєв й потрапив в полон до наших військових”, – зазначили у ЦНС.

За рік бригада втратила 6800 людей, маючи у штаті 1200 військових. Людей набирають наново з добровольців, мобілізованих та відкомандированих. Зокрема знімають матросів з кораблів у Владивостоці.

Водночас старший офіцерський склад платить гроші, аби не їхати в Україну, купуючи посади.

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Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що для боротьби з дезертирством окупанти відправили на Бахмутський напрямок 200 спецпризначенців. У Чечні продовжується примусова мобілізація.

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