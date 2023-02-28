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Орбан заявив, що Угорщина підтримує мирний план Китаю

"Ми вважаємо мирний план Китаю важливим", заявив прем'єр Угорщини у парламенті. 

Орбан заявив, що Угорщина підтримує мирний план Китаю
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна підтримує мирний план Китаю щодо війни в Україні, всупереч позиції західних лідерів щодо пропозиції Пекіна.

Про це пише Politico.

“Ми також вважаємо мирний план Китаю важливим і підтримуємо його”, – заявив угорський лідер у понеділок у національному парламенті.

Орбан хоче, аби Угорщина залишалася осторонь війни і не постачала зброю в Україну.

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Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що ініціатива Пекіна щодо врегулювання ситуації в Україні не враховує позиції всіх сторін, тому її буде складно реалізувати.

МЗС Китаю у роковини нападу Росії на Україну опублікувало свою “позицію щодо політичного врегулювання української кризи”. Серед них є скасування "односторонніх санкцій".

Президент Володимир Зеленський зазначив, що запропонований Китаєм так званий мирний план – це демонстрація Пекіном його думок щодо цього, а не декларація чи резолюція.

Західні лідери нервово відреагували на китайський мирний план. Водночас вони обережно привітали цей крок як першу ознаку того, що Китай визнає війну як те, що не можна розглядати винятково як європейську справу.

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