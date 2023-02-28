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НЕФКО списала заборгованість Мелітополя, - Федоров

Йдеться про 10 млн гривень.

НЕФКО списала заборгованість Мелітополя, - Федоров
Фото: Вікі

Північна екологічна фінансова корпорація НЕФКО списали всю суму кредиту, яку тимчасово окупований росіянами Мелітополь у Запорізькій області не встиг погасити. 

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він уточнив, що йдеться про 10 млн гривень.

Федоров розповів, що Мелітополь брав кредит для модернізації мереж вуличного освітлення Мелітополя. В ході цього проєкту у місті замінили 102 км мереж, 3,2 тис. світильників, а 48 вулиць отримали сучасне світло.

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Мер Мелітополя наголосив, що місто повертало гроші, поки не було окуповано росіянами.

Внаслідок окупації більше року підприємства Мелітополя не працюють або захоплені окупантами, а 2/3 мелітопольців, близько 100 тис. людей, виїхали з окупації. Через це бюджет громади практично не отримує фінансових надходжень.

Нагадаємо, в окупованому Мелітополі Запорізької області представники окупаційної влади змушують дітей писати листи російським солдатам і збирати для них посилки.

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